В Королеве ускорили открытие новой поликлиники

В городе Королев активно строят новую поликлинику, рассчитанную на 1000 посещений в сутки. На объекте трудятся 220 человек, задействованы тракторы и кран. Готовность территории вокруг здания составляет 90%. Рабочие завершают монтаж кровли, устанавливают потолки, сажают деревья и монтируют малые архитектурные формы.

Открытие поликлиники запланировано на ноябрь этого года, хотя ранее его ожидали только к 2027 году.

Площадь поликлиники превышает 17 тысяч квадратных метров. За смену здесь смогут принять 600 взрослых, 300 детей и еще 100 человек в травмпункте. Внутри будут работать отделения терапии, хирургии, физиотерапии, неотложной помощи, центр здоровья и онкопомощи. Также предусмотрен дневной стационар на 45 взрослых и 20 детских мест.

В здание уже завозят современное оборудование: кресла с электрорегулировкой, шкафы с индивидуальной вентиляцией. Из медицинской техники — КТ, МРТ, маммограф, флюорограф, рентген и УЗИ-аппараты.

Новая поликлиника позволит жителям получать медицинскую помощь рядом с домом, без лишних поездок и долгого ожидания.