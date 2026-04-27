В Королеве ураган повалил около 200 деревьев

Ночью 27 апреля в Королеве внезапно началась сильная буря с дождем и снегом. Из-за ветра повалилось около 200 деревьев.

Утром на уборку вышли 20 бригад опиловщиков из коммунальной службы «Автобытдор». Еще две бригады собирают ветки и бревна, а затем вывозят их на полигон.

В первую очередь рабочие расчищают главные дороги, проезжие части, территории школ и детских садов. Деревья пилят с макушки до самого основания. Если ствол рухнул на машину, сначала освобождают ее от мелких веток, а затем распиливают сам ствол.

Расчистка города от поваленных деревьев продлится до вечера, а возможно, и всю ночь — все зависит от погоды.