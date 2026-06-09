В Королеве стартовали работы по бурению скважин для временного моста

В городе Королев приступили к строительству временного моста. На улице Циолковского началось бурение первого отверстия для установки свай. Этот этап является ответственным, так как задает направление и глубину для всех последующих скважин.

По словам производителя работ Тимура Соломатина, первоотверстие позволяет выверять всю геометрию будущего моста. После анализа грунта специалисты приступят к бурению оставшихся скважин. Всего планируется пробурить 12 скважин глубиной по 13 метров каждая.

После завершения бурения в отверстия установят арматуру и зальют бетоном. Это станет опорой для переправы. Временный мост появится в этом году. Позже, когда для автомобилистов будет готов объездной путь, существующий старый мост демонтируют и построят новый.

Водителей предупреждают, что на время работ количество полос для движения на улице Циолковского сократится с четырех до двух. Пешеходам же добавят удобства: по бокам временного моста обустроят тротуары.