В Королеве состоялся третий «Ночной забег»

В городском округе Королев на центральной площади у Дворца культуры имени Калинина прошел третий «Ночной забег». Почти 1500 участников в возрасте от двух до семидесяти лет собрались на старте. Дети преодолели дистанцию 500 метров, а взрослые — 5 и 10 километров.

Перед каждым стартом профессиональные спортсмены и фитнес-тренеры проводили разминку для всех участников. На финише бегуны получали медали и воду. Каждому участнику вручили набор подарков от спонсоров еще до начала забега.

Среди гостей мероприятия выступил Герой России, космонавт-рекордсмен Олег Кононенко, который провел на орбите более тысячи суток.

На дистанцию 5 километров вышли известные футболисты Дмитрий Тарасов и Дмитрий Сычев. После забега они пообщались с участниками, раздали автографы и сфотографировались со спортсменами.

Традиционной участницей забегов космической столицы стала гостья с собакой породы хаски — они вместе пробежали 5 километров.

В забеге приняли участие жители Королева, Сергиева Посада, Дмитрова, Пушкина, Ивантеевки, Долгопрудного, Москвы и других городов.