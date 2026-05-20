В Королеве скоро откроется новая поликлиника

В городе Королев активно близится к завершению строительство поликлиники на улице Циолковского, дом 24, строение 1. Готовность объекта уже достигла 90%, и его планируют открыть в третьем квартале 2026 года — это на полгода раньше запланированного срока.

По словам руководителя проекта Дмитрия Андреева, сейчас в здании идет расстановка технического оборудования и корпусной мебели. Завершаются строительно-монтажные работы, и в ближайшее время доставят тяжелое медицинское оборудование: рентгены, томографы, МРТ, КТ.

Поликлиника займет площадь в 17 900 квадратных метров и будет иметь 5 этажей и 8 лифтов. Предусмотрены отдельные входы во взрослое и детское отделения, а всего по периметру здания будет 9 входов.

В медицинском учреждении будут работать врачи общей практики, а также откроются отделения женской консультации, хирургии, травматологии, онкологии и другие. Планируется создание кабинета механотерапии для восстановления опорно-двигательного аппарата.

Здание спроектировано как безбарьерная среда с удобной навигацией для посетителей, включая тактильные элементы. Перед центральным входом будет проведено озеленение, установлены детская площадка, велопарковка и 91 место для автомобилей.