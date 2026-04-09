В Королеве школьники показали уникальные разработки на фестивале проектов

В техникуме имени Королева в городе Королев прошел фестиваль проектов «Кванториада 2026». Мероприятие собрало 500 участников из числа школьников и студентов со всего Подмосковья.

Особенностью фестиваля стало открытие с участием космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и Андрея Фидяева, которые обратились к участникам из космоса.

Одним из самых ярких проектов стал экзоскелет, представленный учеником школы №1 Романом Екимиани. Эта конструкция, несмотря на вес в 25 килограммов, не только не давит, но и разгружает позвоночник и ноги. С ее помощью можно поднимать до 120 килограммов, что делает экзоскелет полезным в ситуациях, связанных с подъемом тяжестей, например, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Также на фестивале было представлено приложение для музеев от Ивана Соколова из детского технопарка «Кванториум» (Центр «Орбита»). Приложение позволяет экспонатам «оживать» при наведении на них телефона, что может сделать музейные экскурсии более увлекательными.