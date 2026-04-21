В Королеве реконструируют стадион «Вымпел»

В городе Королеве на Октябрьском бульваре, 10, начался ремонт стадиона «Вымпел». Строители снимают старую кровлю толщиной в 30 сантиметров и приступают к обновлению фасада здания.

В главном зале специалисты возводят основание для новой гимнастической ямы из арматуры, листов железа и бетона. После завершения работ яму наполнят мягким материалом, что позволит спортсменам безопасно приземляться при выполнении упражнений на перекладине.

Параллельно с этим идет вывоз строительных отходов, подготовка полов под стяжку и штукатурка стен. По словам сотрудника МБУ «Спортивные Сооружения» Кирилла Шилова, на объекте работают 34 человека.

Через полторы недели рабочие приступят к укладке парапетов на кровле и созданию гидроизоляционного слоя. Также ведутся работы по монтажу систем отопления и водоснабжения, устанавливаются леса для утепления стен и прокладки вентиляционных коммуникаций.

Стадиону «Вымпел» более 60 лет — он был построен в 1962 году. Завершить реконструкцию планируют в начале 2027 года. После этого в спортивном комплексе откроют более десяти секций, включая волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, бокс, дзюдо, каратэ, тяжелую атлетику, гимнастику, акробатику и шейпинг.