В Королеве пройдет «Ночной забег» с участием известных спортсменов

15 августа в Королеве состоится «Ночной забег», в котором примут участие известные российские спортсмены и любители бега. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Среди участников забега — легкоатлет Юрий Чечун, футболист Дмитрий Сычев и футболист Дмитрий Тарасов. Они не только выйдут на старт, но и проведут автограф-сессию для любителей бега.

Трасса «Ночного забега» будет проходить по традиционному маршруту «Космического марафона». Стартово-финишный городок расположится на площади у Центрального дворца культуры им. М. И. Калинина. Для спортсменов и болельщиков подготовлена масштабная культурно-развлекательная программа.

Участникам предстоит преодолеть дистанции 5 км и 10 км. Также будет организован детский забег на 500 метров без хронометража. Регистрация для маленьких любителей бега пройдет в день мероприятия. Лимит участников на детский забег составляет 150 человек.

Выдача стартовых пакетов будет проходить с 16:00 до 18:00 15 августа в стартовом городке. После окончания официального времени выдачи все невостребованные стартовые пакеты для дистанций пять и 10 километров будут доступны для повторной регистрации в порядке живой очереди.

Мероприятие проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Место проведения: Московская область, г. Королев, ул. Терешковой, д. 1.

Дата проведения: 15 августа 2026 года.