В Королеве пройдет голосование с 18 по 20 сентября

В Общественной палате Королева прошла встреча с главными редакторами, тележурналистами и представителями общественных организаций. Председатель Территориальной избирательной комиссии Владимир Печенин сообщил, что в округе откроют 90 участков для голосования и один дополнительный для пациентов городской больницы.

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Предусмотрены три способа участия: очный, дистанционный и на дому. Для дистанционного голосования нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Голосование на дому организовано для маломобильных граждан, им необходимо обратиться в комиссию с просьбой о выезде членов комиссии на дом.

Запланированы адресные обходы для уточнения способа голосования у жителей. Официальные данные о кандидатах публикует Мособлизбирком.

Действует система «Мобильный избиратель», позволяющая жителю Королева прикрепиться к участку в любом городе России. Проверить свой участок, статус и список кандидатов можно через вкладку «Я избиратель» на портале «Госуслуги».