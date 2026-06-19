В Королеве потушили пожар в здании объекта культурного наследия

В Королеве вспыхнул пожар в здании лечебного комплекса, входящего в ансамбль Болшевской трудовой коммуны. Огонь привел к деформации стен и повреждению декоративных покрытий.

Поскольку здание является выявленным объектом культурного наследия, Главное управление культурного наследия Московской области передало материалы в прокуратуру для принятия мер. Ведомство также запросило у собственника информацию о планах по восстановлению объекта.

Болшевская трудовая коммуна была основана как исправительно-воспитательное учреждение для беспризорников и малолетних правонарушителей. Ее новаторская система перевоспитания объединяла труд, образование и культурную работу. Здания коммуны, возведенные в 1920–1930-х годах, являются образцами советского авангарда и конструктивизма.