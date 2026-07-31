В Королеве проходит ремонт школы-интерната для детей с ОВЗ

В Королеве на улице Горького специалисты проводят ремонт здания школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Работы стартовали в начале июля и активно продолжаются.

За прошедший месяц бригада строителей заменила 38 деревянных окон на пластиковые, а также демонтировала и заново выстроила один из входов. Сейчас ведутся работы по штукатурке и покраске центрального фасада площадью 477 квадратных метров и кровельные работы.

По словам подрядчика Виктора Шалагина, на крыше рабочие полностью заменили стропильную систему, обрешетку и металлические части, а также обновят ливневые стоки. Часть работ специалисты выполнят вне сметы — в качестве подарка школе к началу учебного года.

Строительная готовность объекта составляет 80%. В настоящее время здесь трудится бригада из шести человек — маляры-штукатуры и кровельщики. По договору, работы должны быть завершены к 15 августа 2026 года. Обновленное здание будет готово встретить учеников к началу учебного года.