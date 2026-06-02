В Королеве проходит капитальный ремонт стадиона «Вымпел»

В городе Королев полным ходом идет капитальный ремонт четырехзального корпуса стадиона «Вымпел». Рабочие приступили к важному этапу — гидроизоляции фундамента, что обеспечит долговечность здания. Параллельно ведется разводка труб инженерного отопления и монтаж радиаторов. Старая система обогрева полностью демонтирована.

В гимнастическом зале уже завершили возведение приямков. Эти конструкции будут использоваться для отработки сложных элементов на перекладине, таких как сальто и обороты на 360 градусов. Приямки заполнят специальным мягким наполнителем, чтобы обезопасить спортсменов от травм при падениях.

Представитель МБУ «Спортивные сооружения» Кирилл Шилов отметил, что продолжается замена окон. Старые рамы и блоки уже демонтированы, и в ближайшее время будут установлены новые стеклопакеты.

На крыше рабочие сняли старые слои «кровельного пирога» и готовят ее к обновлению. Предстоит утепление и защита от влаги. Сейчас на объекте заняты 13 человек, их число увеличат после завершения подготовки кровли.