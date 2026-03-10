В Королеве продолжат строительство школы в ЖК «Золотые ворота

В Королеве на месте будущей школы в жилом комплексе «Золотые ворота» продолжаются демонтажные работы. Школа будет рассчитана на 1100 мест и строится в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств.

Изначально строительство школы на улице Ленина планировали завершить еще в 2016 году, однако из-за банкротства инвестора работы были остановлены. Теперь строительство включено в госпрограмму.

«В данный момент ведутся демонтажные работы на месте недостроя, вывоз строительного мусора, расчистка площадки», — говорится в сообщении.

По словам министра строительного комплекса Московской области Александра Туровского, в здании общей площадью 13 тысяч квадратных метров разместятся учебные классы и мастерские, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая, медкабинет и административные помещения.

На территории вокруг школы создадут спортивное ядро и зоны для отдыха, что позволит организовывать общешкольные мероприятия. Завершить работы планируют в 2028 году.