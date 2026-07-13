В Королеве продолжается ремонт входной группы Центрального дворца культуры

В городском округе Королев на улице Терешковой, 1 продолжается ремонт входной группы Центрального дворца культуры. Рабочие занимаются подготовкой опалубки для будущих ступеней, которые затем будут залиты бетонной смесью. Также планируется установка строительных лесов для проведения высотных работ, включая окраску колонн и потолка крыльца.

По словам руководителя ремонтных работ Андрея Кузнецова, гранитные ступени для входной группы были закуплены в Карелии. Их уже привезли и сейчас они хранятся на складе. Всего планируется заменить четыре ступени общей длиной двадцать пять метров. Каждая ступень будет состоять из деталей длиной два метра двадцать сантиметров и шириной тридцать пять сантиметров.

На данный момент на объекте трудятся семь специалистов, включая сварщика, плиточника, маляра, штукатура и разнорабочих. Строительные работы идут согласно установленным срокам и должны быть завершены до пятнадцатого августа две тысячи двадцать шестого года. Для доступа в здание на время ремонта открыты боковые входы.