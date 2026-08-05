В Королеве продолжается модернизация котельной

В микрорайоне Юбилейный городского округа Королев продолжается модернизация котельной №3/3А. Объект обеспечивает теплом и горячей водой 90 многоквартирных домов, 18 социальных учреждений и около 20 тысяч жителей. На данный момент работы выполнены на 63%.

С начала модернизации уже успели установить новую дымовой трубу с четырьмя каналами — по одному на каждый котел. Внутри котельной проложили водопровод и смонтировали насосы: одни доливают воду в систему отопления, другие поддерживают нужную температуру, третьи отправляют горячую воду в дома. Также установили два устройства для нагрева воды для кранов, не смешивая ее с технической. Все старые трубы внутри котельной заменили на новые.

На объекте ежедневно трудятся более десяти человек: слесари, монтажники и специалисты по наладке оборудования. В помощь им задействован погрузчик для перемещения тяжелых узлов и материалов.

Осталось смонтировать три насоса для горячей воды в кранах, вентиляторы на горелки, еще два главных насоса и подключить к газу оставшиеся котлы. Все оборудование будет управляться автоматикой — компьютеры сами будут следить за температурой и давлением, что сделает работу котлов ровной и надежной.