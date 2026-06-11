Школу № 13 в Королеве капитально отремонтируют к сентябрю

В городском округе Королев на улице Терешковой, 7, продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 13. Как сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса, строительная готовность объекта составляет 50%.

Школа, основанная в 1964 году, ремонтируется за счет средств регионального бюджета по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«В настоящее время на объекте 70 человек. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли, фасада, монтаж инженерных коммуникаций, оконных блоков», — уточнила пресс-служба ведомства.

В здании площадью 4 286,6 кв. м запланированы фасадные и кровельные работы, обновление входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей, проведение внутренних отделочных работ. Также в рамках ремонта закупят новую мебель и оборудование.

Модернизация здания сделает школу современным, комфортным и безопасным образовательным пространством. Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.