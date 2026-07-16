В Королеве продолжается благоустройство парка Костино при участии частного инвестора

В подмосковном Королеве активно благоустраивают парк Костино с участием инвестора. Компания Greenworks, которая стала соинвестором проекта, передала муниципалитету восемь единиц специализированной техники на аккумуляторных батареях и выполнила часть работ по озеленению.

На территории парка высадили полторы тысячи кустарников — клены, гортензии и спиреи. Новые насаждения появились вдоль центральных троп ближе к центру парка. По прогнозам озеленителей, через две недели они зацветут.

Среди переданной техники — бензопилы, триммеры, кусторез, газонокосилка, воздуходувка и снегоуборщик. Региональный менеджер по продажам компании Илья Панченко пояснил, что выбор пал на парк Костино не случайно. Зеленая зона пользуется высоким спросом у горожан, и новая техника позволит обслуживать территорию быстрее и с меньшим уровнем шума.

Взаимодействие строится в рамках государственно-частного партнерства. Компания предоставляет ландшафтный дизайн и посадочный материал, а город выделяет рабочую силу.

Greenworks получила премию Ассоциации парков России как лучший поставщик профильной техники. В компании надеются, что бесшумность и удобство аккумуляторных инструментов оценят не только рабочие, но и посетители парка.