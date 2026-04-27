В Королеве пожарно-спасательные бригады помогают убирать поваленные деревья

В Королеве городские службы и пожарно-спасательные бригады устраняют последствия сильного снегопада. Мокрый снег, налипший на ветви, привел к массовому падению деревьев на проезжую часть и тротуары.

На улицах города работают «Автобытдор» и «Горзеленхозстрой», им помогают пожарно-спасательные бригады. Дежурный караул 88-й пожарно-спасательной части убирает поваленное дерево на улице Садовой около дома 4. Дорога ведет к железнодорожной станции «Подлипки-Дачные».

Начальник 88-й пожарно-спасательной части 18-го пожарно-спасательного отряда Владислав Рогонов сообщил, что это уже шестая заявка для спасателей за день. До этого пожарные очистили от завалов улицы Новая и Тарасовская.

Работники используют шанцевый инструмент — бензопилу, ручную пилу, топор. Проезжую часть ограждают конусами для безопасности. Задача — очистить дорогу от стволов и веток. Затем валежник увезет трактор.

На всей территории Московской области из-за непогоды объявлен оранжевый уровень опасности.