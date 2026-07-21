В Королеве после капремонта открылся центр дополнительного образования «Гармония

В микрорайоне Костино городского округа Королев завершился капитальный ремонт центра дополнительного образования «Гармония». Работы стартовали в марте 2026 года и затронули все ключевые зоны здания: фасады, кровлю, инженерные системы и внутренние помещения.

На днях объект приняла межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители полиции, МЧС и Росгвардии. Специалисты проверили санитарное состояние здания, соответствие помещений требованиям безопасности и работу всех систем жизнеобеспечения. Особое внимание уделили пожарной сигнализации и видеонаблюдению: в «Гармонии» полностью обновили камеры, перенастроили системы оповещения и оборудовали новый пост охраны.

Косметический ремонт коснулся и внутренних помещений: здесь обновили стены и полы. Главное изменение — площадь центра увеличилась почти втрое. Если раньше 1012 детей занимались на 512 квадратных метрах в семи учебных кабинетах, то теперь в распоряжении педагогов и воспитанников 1450 метров и 25 оборудованных классов. Расширение стало возможным благодаря передаче центру дополнительных площадей в конце 2025 года.

Дополнительные метры позволили открыть новые направления. В центре появились театральная студия и кинозал. Активно развивается спортивный блок: теперь здесь будут проходить занятия по семейной йоге для совместного досуга родителей и детей. Выросли и уже популярные объединения: шахматный клуб (250 человек) и художественная студия (270 воспитанников).

Всего в новом учебном году в «Гармонии» планируют принять 1127 детей — на 115 больше, чем в прошлом. Набор уже открыт. Кроме того, учреждение закупит новую мебель и учебные комплекты.