В Королеве почти готово новое школьное здание

В городе Королев на улице Первомайской, 17, завершается строительство школы №2 имени М. Ф. Тихонова. Огромное четырехэтажное здание почти готово принять учеников.

Стройка началась в сентябре 2022 года, и за три года рабочие превратили площадку в современное учебное заведение. Площадь школы составляет 12,5 тысячи квадратных метров. Внутри проведены все необходимые коммуникации: электрика, отопление, канализация. Классы оснащены новой мебелью, а на кухне установлено оборудование для приготовления полноценных завтраков и обедов.

Особое внимание уделено внешнему виду здания. Школа встречает ярким фасадом, а территория вокруг нее занимает 15 тысяч квадратных метров. Здесь разместили 12 спортивных площадок: волейбольная, баскетбольная, для прыжков в длину, полоса препятствий и другие.

Всего в школе откроют 33 класса, по 25 человек в каждом. За парты сядут ребята с 1 по 11 класс. Ход работ лично проверил депутат Мособлдумы Сергей Керселян, вместе с ним приехали учителя и местные жители.