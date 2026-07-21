В Королеве откроют новую поликлинику в третьем квартале 2026 года

В Королеве готовится к открытию новая поликлиника на улице Циолковского. Строительные работы завершены, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

По словам министра, поликлиника сможет принимать до тысячи человек в смену: шестьсот пациентов — во взрослом отделении, триста — в детском и еще сто — в травмпункте. Для взрослых и детей предусмотрены отдельные входы. В поликлинике будут доступны все востребованные профили и виды первичной медицинской помощи.

Александр Туровский отметил, что в медицинском учреждении будут работать центр здоровья, центр амбулаторной онкологической помощи и дневные стационары на сорок пять взрослых коек и двадцать детских.

Здание поликлиники пятиэтажное с подземным этажом, его площадь почти восемнадцать тысяч квадратных метров. Рядом оборудуют открытые парковки. Поликлинику адаптируют для маломобильных посетителей: сделают удобные входы, пути передвижения и обеспечат безопасный доступ ко всем основным помещениям.

Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием: КРТ, МРТ, маммографом, флюорографом, рентген– и УЗИ–аппаратами. Открытие поликлиники запланировано на третий квартал 2026 года.