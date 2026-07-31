В Королеве откроется универсальная спортивная площадка

В микрорайоне Текстильщик городского округа Королев в скором времени заработает универсальная спортивная площадка. Уже через полторы недели местные жители смогут приходить сюда с мячом или ракеткой.

На площадке будут баскетбольные кольца, футбольные ворота, волейбольная сетка и разметка для большого тенниса. Жители смогут играть в баскетбол, волейбол, футбол и большой теннис.

Сейчас основание площадки готово, уложен свежий асфальт и щебень. Скоро на объект привезут новые ограждения, установят оборудование и уложат резиновое покрытие. Также будет установлено современное освещение, чтобы игры можно было проводить и вечером.

— Площадка задумана как универсальная: играй во что хочешь. Хочешь — в баскетбол, хочешь — в волейбол, хочешь — теннисную партию устрой, — пояснил директор МБУ «Спортивные сооружения» городского округа Королев Дмитрий Сухорученко.

Стадион будет работать ежедневно с шести утра до 23:00. У первых посетителей будет целый день, чтобы опробовать новое покрытие и проверить на прочность сетки и ворота.