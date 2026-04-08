В Королеве обновляют стадион «Вымпел

На стадионе «Вымпел», расположенном в центре Королева на Октябрьском бульваре, 10, полным ходом идет реконструкция. На месте старого четырехзального корпуса возводится современный спортивный центр.

Рабочие уже начали снимать покрытие старой крыши, чтобы затем уложить новое. Это только первый этап кровельных работ, но здание уже заметно преображается.

Особое внимание уделяется сооружению ямы для батутов. Из нее вывезли десятки тонн земли, сделали прочную сетку из арматуры, залили бетоном и снова закрепили арматурой. Получилась надежная «подушка», которая выдержит любые прыжки.

Параллельно на площадке трудятся 36 человек: ровняют стены, укрепляют кирпичные кладки, доделывают внутренние перегородки. В помещениях уже монтируют вентиляцию и устанавливают электрощиты. Также подвозят строительные леса — скоро возьмутся за фасад.

В начале следующего года, когда все работы завершатся, в корпусе заработает больше десятка спортивных секций. Там будут занятия по тяжелой атлетике, бадминтону, волейболу и другим направлениям.

На открытие стадиона обещали приехать известные спортсмены: один из лучших гимнастов мира Никита Нагорный и чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.