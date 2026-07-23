В Королеве новую поликлинику готовят к открытию

В Королеве на улице Циолковского завершают подготовку новой поликлиники, рассчитанной на 1000 посещений в смену. Из них 600 посещений будут приниматься во взрослом отделении, 300 — в детском, еще 100 — в травмпункте.

Пятиэтажное здание с подземным этажом занимает почти 18 тысяч квадратных метров. Для взрослых и детей предусмотрены отдельные входы. В поликлинике будут работать дневные стационары на 45 взрослых и 20 детских коек, центр здоровья, центр амбулаторной онкологической помощи и кабинеты всех востребованных профилей первичной медико-санитарной помощи.

Инженер по технологическому оборудованию Дмитрий Верховой рассказал, что строительно-монтажные работы выполнены на 99%, идет пусконаладка и настройка оборудования. Поставка техники стопроцентная. Уже смонтированы маммограф и флюорограф, монтируется рентген-аппарат. Установлено 14 ультразвуковых диагностических аппаратов (УЗИ).

Здание адаптировано для маломобильных посетителей: предусмотрены удобные входы, пути передвижения и доступ ко всем основным помещениям. Рядом оборудуют открытые парковки.

Открытие поликлиники запланировано на осень 2026 года.