В Королеве начался процесс подготовки к капитальному ремонту школы-интерната

В городском округе Королев Московской области объявлен электронный конкурс на капитальный ремонт школы-интерната. После определения подрядчика будут проведены инженерные изыскания, подготовлена проектная документация и осуществлен ремонт с поставкой необходимого оборудования.

Как сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, «объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту школы-интерната в городском округе Королев Московской области».

Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Планируется отремонтировать здание общей площадью 1917,4 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Горького, д. 16.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются из бюджета Московской области. Завершить ремонт планируется в 2027 году.

Актуальная информация по теме закупок доступна в канале ведомства в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».