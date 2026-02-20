В Королеве начались подготовительные работы к строительству школы в ЖК «Золотые ворота»

В жилом комплексе «Золотые ворота» в Королеве стартовал подготовительный этап строительства школы. Учреждение сможет принять 1100 учеников.

Подрядная организация приступила к демонтажным работам на площадке.

«Согласно техзаданию, в здании общей площадью 13 тыс. кв.м разместятся учебные классы и мастерские, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая, а также медкабинет и административные помещения», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

На прилегающей территории создадут спортивное ядро и зоны для отдыха. Проект предусматривает возможность проведения общешкольных мероприятий на открытом воздухе.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Завершить их планируют в 2028 году.