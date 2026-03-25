В Королеве начали строить новый пешеходный переход

В городском округе Королев на стройплощадке станции Подлипки-Дачные начали возводить новый пешеходный переход через железнодорожные пути. Первые части конструкции уже привезли из Санкт-Петербурга и готовят к установке. Параллельно ведется заливка свай бетоном.

Планируется, что переход будет состоять из двух пролетов по 63 метра каждый. Для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья установят два павильона с лифтами. Ширина перехода составит 4 метра, а пропускная способность — до 4 тысяч человек в час.

Специалисты практически завершили перекладку железнодорожных путей, канализации и электрики. Сваи готовы на 90%, они уходят в землю на 14 метров и будут поддерживать всю конструкцию. Колонны, которые установят на сваи, поднимут переход так, чтобы он не мешал контактной сети на железной дороге и оставлял достаточно места для прохода людей.

Летом начнутся работы по монтажу лестничных пролетов, установке павильонов, остеклению и художественной подсветке. Также планируется укладка брусчатки, установка беседок и новый асфальт на прилегающей территории.

Завершение строительства намечено на первый квартал 2027 года. Лифты и освещение установят ближе к концу 2026 года.