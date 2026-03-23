Пешеходный переход у станции Подлипки-Дачные в Королеве достроят в 2027 году

В городском округе Королев начались работы по возведению фундаментов для трех опор надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Подлипки-Дачные Ярославского направления МЖД. В Министерстве транспорта Подмосковья сообщили, что закончить строительство планируется во втором квартале следующего года.

Параллельно на объекте ведутся работы по устройству буронабивных свай. После этого строители приступят к устройству ростверка.

«Это долгожданный проект для более чем 100 тысяч жителей ближайших районов», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Новый пешеходный переход соединит районы Завокзальный, Юбилейный и Центральный от улицы Коминтерна до улицы Грабина, обеспечив безопасное и удобное передвижение жителей между двумя частями города. Протяженность сооружения составит 83 метра, из них длина пролетного строения — 61 метр. Ширина лестничных сходов составит порядка девяти метров, что позволит достигнуть пропускной способности перехода до восьми тысяч человек в час.

Переход будет соответствовать всем современным нормам: здесь установят три лифта для маломобильных граждан, противогололедное покрытие, антивандальное остекление, внутреннее освещение и наружную архитектурную подсветку.