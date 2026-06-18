В Королеве началась подготовка к строительству нового моста через Акуловский водоканал

На улице Циолковского в Королеве начали строительство временного моста через Акуловский водоканал. Первые работы стартовали полторы недели назад, и сегодня был залит бетон для первой из двенадцати свай.

Перед заливкой бетона специалисты провели экспертизу грунта и подземных вод на прочность. После этого пробурили скважину, опустили туда специальную трубу-обсадку, установили арматурный каркас и залили бетон. Каждая свая уйдет в землю на 13 метров.

По словам производителя работ Тимура Соломатина, первая свая задает геометрию всему мосту, поэтому контроль на этом этапе особенно жесткий. По ее примеру будут заливать остальные сваи.

Временный мост необходим, чтобы избежать пробок во время реконструкции старой переправы. Как только объездной маршрут будет готов, существующий мост разберут и начнут строить новый — постоянный.

На время всех работ движение на улице Циолковского будет сужено с четырех полос до двух. Для пешеходов обещают сделать тротуары с обеих сторон временного моста. Открыть переправу планируют уже в этом году.