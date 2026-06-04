В Королеве капитальный ремонт школы №13 завершится раньше срока

В Королеве идет капитальный ремонт школы №13. Строители планируют завершить работы раньше срока — к 1 сентября. Сейчас на объекте кипит работа, но все понимают, что финишная прямая не за горами.

На данный момент с фасада здания убирают старые покрытия и монтируют кронштейны для утеплителя. По всему зданию площадью более 5 тысяч квадратных метров заменили окна на 95%. В актовом зале установили новые рамы и стекла, а в спортзале стены укрепили специальными металлическими каркасами.

Производитель работ на участке Дмитрий Шибанов рассказал, что на первом и втором этажах полностью сделали стяжку полов. На первом этаже продолжают монтировать металлокаркасы под внутреннюю отделку. Параллельно специалисты прокладывают слаботочные сети, канализацию и вентиляцию.

Крыша также не осталась без внимания — полностью заменили «кровельный пирог», сегодня укладывают очередной слой гидроизоляции. Всего на объекте трудятся больше 90 человек. Работы планируют закончить с запасом времени, чтобы к началу учебного года 809 детей смогли войти в обновленные классы, светлый спортзал и уютный актовый зал.