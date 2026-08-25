Детский сад при гимназии № 17 в Королеве отремонтируют в этом году

В городском округе Королев на проспекте Королева, 7В, активно ведется ремонт детского сада. На объекте работает более 30 человек, и здание уже заметно преобразилось.

Снаружи обновили вентилируемый фасад на 90%: стены обработали противогрибковым составом, установили кронштейны, утеплили и закрыли металлокассетами. Также вставили новые окна. В подвале ремонт полностью выполнен: сделана стяжка и уложена плитка. Рабочие начали прокладку сантехнических труб и электрической проводки снизу вверх.

Внутри готова вся черновая отделка: стены оштукатурены и покрашены, залита стяжка пола, проведена электрика. Чистовая отделка начнется на следующей неделе, когда появятся навесные потолки. Новые двери уже заказаны.

Директор гимназии № 17 Вера Герасимова вместе с педагогами, родителями и представителями администрации проверила ход работ. Ей понравились новый фасад и обновленная кровля. Подрядчик заверил, что строители успеют закончить благоустройство до наступления сезона дождей и холодов, так как современные технологии и материалы позволяют вести работы в любую погоду.

Пока идет ремонт, воспитанников временно распределили по двум соседним садикам — № 15 и № 1. Они находятся в шаговой доступности от дома, так что родителям возить детей далеко не придется. Открытие обновленного детского сада ожидается в конце этого года.