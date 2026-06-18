Поликлинику на улице Циолковского в Королеве достроят в этом году

На улице Циолковского в Королеве завершается строительство новой поликлиники, где рабочие сейчас устанавливают архитектурные детали на кровле. Медучреждение будет способно принимать до тысячи человек в смену: 600 пациентов во взрослом отделении, 300 — в детском и еще 100 — в травмпункте.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что на площадке задействовано 120 рабочих и 5 единиц техники. Завершается подшивка потолков, продолжается сборка и расстановка мебели и медицинского оборудования.

Поликлинику адаптируют для маломобильных посетителей: предусмотрены удобные входы, пути передвижения и безопасный доступ ко всем основным помещениям. Площадь нового медучреждения составляет почти 18 тысяч квадратных метров, а само здание будет пятиэтажным с подземным этажом.

В поликлинике будут доступны все востребованные профили и виды первичной медицинской помощи, а также центр здоровья, центр амбулаторной онкологической помощи и многое другое. Ее оснастят современным оборудованием: КРТ, МРТ, маммографом, флюорографом, рентген– и УЗИ–аппаратами.

Открыть поликлинику планируют до конца третьего квартала 2026 года.