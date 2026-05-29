Пешеходный переход у станции Подлипки-Дачные в Королеве достроят в следующем году

В городском округе Королев продолжается строительство разноуровневого пешеходного перехода у железнодорожной станции Подлипки-Дачные Ярославского направления МЖД. Сейчас строительная готовность составляет более 20%, рассказали в Минтрансе Подмосковья. Завершить проект планируется во втором квартале следующего года.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, на площадке работают 23 человека и задействовано пять единиц техники. Строители уже завершили укрупнительную сборку первого блока пролета и начали работы на втором. Параллельно идет разработка котлована опор и переустройство дождевой канализации.

На объекте уже полностью завершили переустройство кабельных линий ОАО «РЖД» и устройство свайных фундаментов опор перехода.

Сооружение будет состоять из пролетного строения, двух башен-сходов и дополнительного прямого схода на платформу станции Подлипки-Дачные. У выходов появится пешеходная зона. Переход соединит районы Завокзальный, Юбилейный и Центральный от улицы Коминтерна до улицы Грабина. Протяженность перехода составит 83 метра, а пропускная способность — до восьми тысяч человек в час.

Переход будет соответствовать всем современным нормам: здесь установят три лифта для маломобильных граждан, противогололедное покрытие, антивандальное остекление, внутреннее освещение и наружную архитектурную подсветку.