В Королеве демонтируют здания для строительства новой школы

В городе Королев активно ведется подготовка территории для строительства новой школы рядом с жилым комплексом «Золотые ворота» на улице Пионерской.

Евгений Данилин, руководитель демонтажных работ, сообщил, что планируется снос здания старой школы, трехэтажного недостроя, кирпичного здания бывшей милиции и трех ветхих деревянных домов вдоль улицы Ленина.

На данный момент на месте работают строители, два экскаватора и специальный бетонолом. Разбитые конструкции сортируют для вывоза на специальные полигоны.

Работы проводятся шесть дней в неделю с 8 до 19 часов. Руководитель заверил, что бригада соблюдает шумовые нормы, однако предупредил, что через неделю-две уровень шума повысится, когда начнется демонтаж фундамента. Планируется, что шумные работы будут завершены в течение двух недель.

Местные жители готовы смириться с временными неудобствами, радуясь тому, что школа будет находиться во дворе, а вид из окон сменится с строительной площадки на благоустроенную территорию.

Строительство школы планируется начать в начале июля 2026 года и завершить в первом квартале 2028 года. Новая школа будет рассчитана на 1100 учеников и будет включать в себя учебные классы, спортивный и актовый залы, столовую, медицинский кабинет, административные помещения. Территория вокруг школы будет оборудована зонами отдыха и спортивными площадками.