В Королеве членов УИК обучили по проекту «ИнформУИК»

В городском округе Королев прошло обучение для участников проекта «ИнформУИК». Более ста членов участковых избирательных комиссий (УИК) получили подготовку от председателя Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Владимира Печенина.

Проект «ИнформУИК» — это инициатива Центральной избирательной комиссии России по информированию избирателей через поквартирный обход. Его задача — рассказать каждому избирателю о предстоящих выборах, способах голосования и ответить на вопросы. В Королеве проект уже стал традиционным.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ IX созыва и Московской областной Думы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Единый день голосования — 20 сентября. Трехдневный формат позволит жителям выбрать удобное время для голосования.

С 20 августа по 14 сентября обходчики посетят квартиры и дома жителей Королева. Они уточнят, проживает ли по адресу зарегистрированный избиратель, планирует ли он голосовать и каким способом, расскажут, где находится его участок. Также объяснят, как проголосовать на дому, по месту нахождения (через систему «Мобильный избиратель») или дистанционно — подав заявление на «Госуслугах» до 14 сентября. Кроме того, они будут помогать с программным обеспечением в день выборов.

Узнать информаторов можно по бейджу с именем и должностью, брендированной одежде и удостоверению члена УИК. Они приходят только днем и не просят личные данные — их задача — донести информацию.

https://grom.video/video/12035?time=1786625176