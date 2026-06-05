В Королеве активно приступили к благоустройству дворов

В городском округе Королев с начала сезона стартовали работы по благоустройству дворовых территорий. Ход работ проинспектировал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилнадзору Московской области Всеволод Волосевич.

Он посетил несколько объектов, где ведутся ремонтные работы: меняют асфальт, устраняют ямы и обустраивают стихийно образовавшиеся пешеходные маршруты, так называемые «народные тропы».

В микрорайоне Текстильщик на Советской улице (дома 30, 32 и 34) уже сняли старый асфальт, насыпали свежий щебень и установили бордюры. Сейчас там готовятся к укладке нового покрытия.

В Юбилейном на улице Тихонравова, 36 завершили обновление «народной тропы». А во дворе на улице Сакко и Ванцетти (дома 30, 30А, 30Б, 32 и 32А) выполнили ямочный ремонт.

Всего в этом году в Королеве планируют обновить 10 дворовых территорий. Работы уже начались на двух из них. Также было благоустроено 13 «народных троп», что составляет 100 процентов от плана. Ямочный ремонт проведен на площади 13,5 тысячи квадратных метров.

Заместитель министра остался доволен ходом работ и призвал местную администрацию не снижать темпы.