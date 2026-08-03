В Королеве активно идет капитальный ремонт детского сада при школе № 5

В городе Королев на проспекте Королева, 5Г, продолжается капитальный ремонт детского сада при школе №5. Строители начали работы в конце прошлого года, и сейчас готовность объекта составляет 29%. По плану обновленный садик должны сдать в этом году.

Самые заметные перемены произошли на кровле: старый «пирог» демонтировали, уложили слои изоляции. Готовность крыши оценили в 60 процентов. Внутри здания рабочие заливают стяжку полов. Демонтаж старых стен, полов и потолка выполнен полностью. Возведены новые перегородки, появились дополнительные помещения, завершена черновая отделка стен.

Сейчас рабочие приступили к прокладке электропроводки и замене освещения. Впереди — монтаж вентиляции, канализации и отопления, а также замена окон и обновление фасада. На объекте ежедневно трудятся 15 человек. Чистовая отделка начнется в августе, после завершения кровельных работ.

Родители будущих воспитанников уже приходили посмотреть на ход работ. Они с нетерпением ждут, когда их дети смогут пойти в обновленный садик.