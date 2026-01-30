В Королеве 300 коммунальщиков и 100 единиц техники направили на уборку снега

В Королеве коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада уже вторые сутки. В эту ночь работники с лопатами принялись сгребать снег в кучи, но без вывоза на полигоны, чтобы успеть расчистить как можно больше дорог и остановок.

«В данный момент мы расчищаем остановочные павильоны от снега, карманы для автобусов, чтобы можно было спокойно сесть людям. В планах у нас сегодня прочистить все центральные улицы. Это Циолковского и проспект Королева», — рассказал начальник участка МБУ «Автобытдор» Илья Волков.

По его словам, они заступили в смену в 22:00 29 января и планируют отработать до 05:00 пятницы. После этого пройдет небольшая пересменка и другая бригада выйдет в 08:00.

Волков добавил, что этой ночью работники будут собирать снег в кучи погрузчиком. Следующая смена вывезет их на полигоны, один из которых находится у стадиона «Вымпел».

Работники этой ночью также расчистят улицу Пионерская. В Королеве на снегоуборке задействовали 300 рабочих и 100 единиц спецтехники.