В Королеве 1 сентября откроется школа № 1 после капремонта

Школа № 1 в Королеве откроется 1 сентября после капитального ремонта. В обновленном здании будут учиться 800 детей, а с учетом второго корпуса школа примет в День знаний почти 1,5 тысячи учеников, сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В школе обновили учебные кабинеты, мастерские и лаборатории, столовую, танцевальный и спортивный залы. В классах установили интерактивные панели, оборудовали информационно-библиотечный центр и площадки для проектной и творческой работы.

«Возобновит работу „Кванториум“, где появится новое направление — ракетостроение. Для Королева, города, связанного с космической отраслью, это особенно важно», — написал Воробьев.

В школе начнут работать математические, гуманитарные, естественно-научные, технологические и предпринимательские классы. Среди партнеров — МГТУ имени Баумана, РНИМУ имени Пирогова и Государственный университет просвещения. Дополнительное образование будет включать иностранные языки, робототехнику и творческие занятия.

Всего в этом году в новые и обновленные школы Королева пойдут более трех тысяч детей, уточнил губернатор. В микрорайоне Первомайский откроется новый корпус школы № 2 имени Ф. И. Тихонова на 825 мест. Кроме того, завершится капитальный ремонт школ № 1 и № 13, продолжится обновление дошкольных отделений гимназии № 17 и школы № 5.