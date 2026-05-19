Пожарное депо построят в Красногорске к концу года

В жилом комплексе «Ильинские Луга» в Красногорске готовится к открытию новое пожарное депо на четыре машино-места. Об этом сообщил директор по строительству Алексей Родионов.

По его словам, на данный момент уже готов монолит, рабочие заканчивают кладку стен. Также они прокладывают наружные сети и занимаются благоустройством территории. Строительная готовность объекта составляет 46%.

На объекте трудятся 38 человек, работает четыре единицы техники. Все идет по графику.

Трехэтажное депо будет иметь площадь около трех тысяч квадратных метров. Внутри предусмотрены служебные кабинеты, учебные классы, зоны отдыха и тренажерный зал. Уже начали возводить тренировочную башню.

Для пожарных на улице построят стадион и специальные площадки для физической подготовки, чтобы сотрудники могли тренироваться в любую погоду.