В конноспортивном клубе «Серебряная подкова» прошли открытые соревнования по конкуру

На боевом поле конноспортивного клуба «Серебряная подкова» в деревне Ивановское собрались спортсмены из Подмосковья и соседних регионов, чтобы побороться за победу в соревнованиях по конкуру. Турнир стал уже традиционным для клуба: в летний сезон здесь проводят состязания почти каждый месяц.

Совладелец КСК «Серебряная подкова», тренер и действующая спортсменка Алина Кудряшкина рассказала, что в этом году из-за технических причин несколько стартов пришлось отменить, но обычно встречи проходят раз в месяц. «Мы хотим развиваться дальше и принимать все больше участников», — поделилась она.

В клубе содержатся 97 лошадей — как принадлежащих школе верховой езды, так и частных владельцев. Одни приезжают сюда ради хобби, другие готовятся к серьезным турнирам по конкуру и выездке.

По словам Алины Кудряшкиной, чтобы уверенно выступать на соревнованиях, новичку понадобится не меньше трех лет занятий. Здесь важны не только техника, но и чувство баланса, доверие к лошади и умение справляться со страхом.

«Лошадь — живое существо. Она тоже может бояться. Поэтому очень важно научиться чувствовать животное и работать только с надежными, спокойными лошадьми», — говорит спортсменка. В «Серебряной подкове» работают именно с такими животными.

Вход для зрителей на соревнования свободный. А тем, кто мечтает однажды оказаться по другую сторону барьера, достаточно подать заявку на один из следующих турниров. Возможно, именно с такого старта и начинается большой путь в мир конного спорта.