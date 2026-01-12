В конкурсе «Лучшая елка России» примет участие дерево из Павловской Слободы

Живая ель из лесопарка «Шишкин лес» в селе Павловская Слобода выдвинута на всероссийский конкурс «Елки России». Дерево участвует в номинации «Елка России в малом городе или населенном пункте».

Эта елка — символ культурного богатства Истринского округа, украшенная уникальными изделиями народных промыслов. Стоя в центре «Шишкиного леса», она позволяет рассмотреть каждую деталь и стала отличной фотозоной.

Кроме того, расположение дерева позволяет рассмотреть его детально со всех сторон и не мешать другим, ведь елка стоит прямо в центре лесопарка «Шишкин лес». Поддержать «новогоднюю красавицу» можно, отдав за нее свой голос по ссылке.

В прошлом году дерево уже побеждало в конкурсе «Дед Мороз рекомендует» в номинации номинации «Пахнут праздником иголки». Сейчас елка борется за новое звание и статус.



