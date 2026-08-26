Ледовый сбор российских спринтеров начался в Коломне

В конькобежном центре «Коломна» начался первый в новом сезоне ледовый сбор сборной России по спринту. Спортсмены приступили к тренировкам на льду после этапа подготовки в Сочи, где занимались велотренировками и общей физической подготовкой.

Для команды этот сбор стал первым ледовым в новом сезоне. Планы спортсменов изменились после решения о допуске российских конькобежцев к международным стартам.

«Нас приятно удивили новости в июле, что нас допускают до международных стартов. Поэтому сейчас задача — как можно раньше выйти на высокий уровень физической подготовки и показывать результат уже в начале сезона», — рассказал тренер сборной команды по спринту Андрей Савельев.

Теперь спортсменам необходимо быть готовыми к возможному выступлению на Кубках мира уже с первых стартов. В спринтерской группе тренируются десять человек — опытные спортсмены и молодые участники сборной работают вместе.

Одним из участников сбора стал Даниил Найденышев. В этом сезоне он присоединился к спринтерской группе и отмечает, что ему комфортно работать в новом формате.

В ближайшее время российским конькобежцам предстоит серия внутренних стартов, которые могут стать важной частью формирования состава для международных соревнований, в том числе Кубков мира.