В компании «Пластик Он Лайн» готовится запуск новой линейки бытовой химии

На заводе по производству бытовой химии «Группы компаний Пластик Он Лайн», расположенном в городском округе Пушкинский, готовится запуск новой линейки эксклюзивной продукции. Название новинки пока не раскрывается, но уже известно, что это станет первым подобным производством в России.

Генеральный директор Дмитрий Кульков и руководитель производства бытовой химии Игорь Трофимов недавно побывали в Китае, где ознакомились с технологиями, которые позволят развить новое направление.

По словам Дмитрия Кулькова, секрет успеха компании заключается в постоянном поиске новых идей и их воплощении в конкретный результат.

Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции: от бытовой химии и канцтоваров до лент для бейджей, изделий из экокожи и полезных продуктов питания. За первое полугодие было выпущено около миллиарда единиц продукции.

Недавно предприятие изготовило эксклюзивный подарочный набор для гостей из Китая специально для образовательного центра в Ивантеевке. Это подтверждает высокий уровень сотрудничества и качество продукции.