В Комлесхозе Подмосковья рассказали о научном подходе к оздоровлению лесов

На открытой трибуне в Орехове-Зуеве ученые ВНИИЛМ представили исследование о состоянии лесов Подмосковья. Главный вывод, который был сделан — за насаждениями нужно ухаживать. Без обслуживания искусственные чащи деградируют через 10-15 лет, сообщили в Комлесхозе МО.

Доклад презентовал заведующий лабораторией лесной фитопатологии Святослав Некляев. Его рассказ вызвал особый интерес у присутствующих.

Некляев посвятил выступление уникальности и уязвимости диких деревьев в Московском регионе, а также международному опыту ведения лесных хозяйств в бореальной зоне — там, где ярко выражены зимний и летний сезоны.

«Лес похож на огород, который создает человек. Только урожай в огороде собирают каждый год, а в лесу — спустя много лет. В наших искусственных лесах соснам живется около 160 лет, а елям — примерно 120 лет. Это — несколько поколений людей. Из-за этого мы часто не замечаем, сколько труда вложено в создание и уход за лесами», — подчеркнул он.

Спикер дополнил, что санитарные рубки и другие меры в лесах помогают поддерживать основные функции рощ. Организованные хозяйства создают рабочие места и снижают накопление труднопродаваемой древесины и риск пожаров.

По мнению Некляева, леса Московского региона требуют особого ухода из-за большого числа отдыхающих на природе. Также участкам с высокой нагрузкой необходима биологизация — естественное восстановление с помощью различных природных механизмов. Только благодаря системному подходу устойчивость и здоровье лесов продлится на десятилетия.