В Комлесхозе Подмосковья рассказали о безопасных видах летнего отдыха в выходные

В предстоящие выходные синоптики ожидают жару до +30 градусов и малооблачную погоду. С таких условиях вероятность пожаров увеличивается. В связи с этим в Комлесхозе напомнили о правилах поведения на природе и даже поделились безопасными вариантами отдыха.

«К выходным мы подготовились: 19 филиалов „Мособллеса“ усилили совместное патрулирование с МВД и МЧС в популярных зонах отдыха, а 28 пожарных станций перешли на усиленный режим работы. Но предотвратить пожар всегда проще, чем бороться с его последствиями. Будьте осторожны!», — отметил исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Для того, чтобы провести нерабочие дни приятно и не нанести ущерба окружающей среде можно выбрать прогулки в парках или скверах, или, например, отдых на набережной или у водоема. Для любителей спорта подойдут велозаезды, тренировки на улице. Ценителям искусства предложили посетить музеи и выставки, а также экскурсии по историческим местам.

В ведомстве напомнили, что за поджог, ставший причиной лесного пожара, грозит штраф от 60 тысяч до двух миллионов рублей. В некоторых случаях виновников могут лишить свободы на срок до 10 лет.