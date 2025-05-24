В Комлесхозе Подмосковья рассказали, что делать при встрече с лосем

Если вы увидели лося осенью, ваша встреча может нести опасность. В это время у животных идет брачный период. Также угрозу в любое время года может представлять и самка в детенышами. Об этом рассказали в Комлесхозе МО.

В повседневной обстановке лоси спокойные и скорее равнодушные к присутствию человека.

В ведомстве отмечают, при встрече с сохатым не следует впадать в панику. Важно спокойно обойти зверя, не привлекая внимание, и стараться следить за его поведением. Обычно лось, заметив человека, некоторое время стоит и ждет, а убедившись, что опасности нет, уходит.

Не стоит:

пугать;

кричать;

замахиваться,

проявлять агрессию;

пытаться дотронуться до животного.

Будьте внимательны при виде семейства лосей. Лосиха бдительно охраняет своих малышей и способна атаковать, почувствовав угрозу. Если заметили поблизости лосиную семью, не приближайтесь и осторожно отступайте назад спиной вперед. Держите животных в поле зрения, пока не окажетесь на безопасном расстоянии.

Стоит помнить, что зрение у лосей слабое, зато бегают они быстро. Пытаться укрыться на дереве — далеко не лучшая идея. Взрослый лось достигает трех метров, да и массивные рога делают его серьезным противником. Наиболее разумно спрятаться за стволами.