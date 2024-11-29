Парк коммунальной техники Коломны пополнился 3 новыми машинами

В этом году автопарк предприятия пополнился новыми ломовозами на базе КамАЗа с погрузкой более 20 кубов. Одну такую машину уже получили, и в рамках плана обновления автопарка будет еще три. Также для работы на контейнерных площадках используются три погрузчика, в том числе один новый.

Кроме того, министерство по содержанию территорий Московской области выделило для благоустройства и уборки тракторы с подметальными щетками и отвалами для снега, снегоочистительные роторы и экскаваторы-погрузчики. В зимний период для вывоза снега будут задействованы самосвалы и новые снегоуборщики. В итоге автопарк «Спецавтохозяйства» вскоре вырастет минимум до 70 единиц техники.

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