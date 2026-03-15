В Коломне завершился чемпионат России по шорт-треку

С 13 по 15 марта в Конькобежном центре Коломны прошел чемпионат России по шорт-треку. Более 80 спортсменов из разных регионов страны и Республики Беларусь боролись за медали на дистанции 1500, 500 и 1000 метров. Финалисты выходили на суперфинал — 3000 метров, а завершала программу смешанная эстафета на 2000 метров.

Лучших результатов в многоборье добились представители Санкт-Петербурга. У женщин чемпионкой России стала Арина Бахия, набравшая 71 очко. Второе место заняла Елена Серегина, представляющая Московскую и Ярославскую области, третье — Анастасия Константинова из Санкт-Петербурга.

Среди мужчин победу одержал петербуржец Валентин Кобызев с результатом 97 очков. Серебро завоевал Даниил Николаев, выступающий за Челябинскую и Ярославскую области, бронзу — Владимир Балбеков, также представляющий Санкт-Петербург.

В смешанной эстафете победу одержала команда Санкт-Петербурга. На втором месте финишировали спортсмены Челябинской области, третьими стали представители Ярославской области.

Главный судья соревнований Михаил Соколов отметил, что чемпионат собрал сильнейших спортсменов страны, прошедших отбор через этапы Кубка России и национальное первенство на отдельных дистанциях. «В этом сезоне прошло пять этапов Кубка России. По их итогам формировался рейтинг, и лучшие спортсмены получили право выступить на чемпионате страны», — рассказал он.