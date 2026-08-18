В Коломне завершается капитальный ремонт школы №14

В школе №14 на улице Зайцева в Коломне подходит к концу капитальный ремонт. Строительные и монтажные работы почти завершены, сейчас рабочие занимаются отделкой классов и расстановкой мебели.

Капремонт начался в ноябре прошлого года. За это время специалисты заменили деревянные перекрытия, обновили внутренние помещения и провели необходимые инженерные работы.

«Практически все строительно-монтажные работы проведены. Сейчас ведем окончательные малярные работы по классам, сборку и расстановку мебели. Ставятся конечные устройства по электросетям — розетки, выключатели», — сообщил начальник участка Александр Павленко.

В здании появились три дополнительных класса на месте бывшей библиотеки. В спортзале сделали современные раздевалки и душевые, а актовый зал получил сцену и гримерную.

Особое внимание уделили сохранению исторического облика здания. Фасад не стали менять, а старую кирпичную кладку очистили и защитили.

Преобразилась и территория перед школой. Рабочие заменили брусчатку и бордюры.

С 20 августа школу планируют постепенно передавать директору и педагогам. Завершить работы должны к концу августа. С 1 сентября обновленный корпус сможет принять до 530 учеников с 1 по 9 классы.

Обновление корпуса проходит в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и федерального национального проекта «Молодежь и дети».